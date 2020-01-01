شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات للمنهالي وأصالة وعساف في المجمع الثقافي بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
يستضيف مسرح المجمّع الثقافي بأبوظبي يوم 7 يناير الجاري حفلاً للموسيقار الشهير جوردي سافال، يقدم خلالها أروع النغمات التي ستأخذ الجمهور في رحلة موسيقية عبر الزمن إلى ما قبل 500 عام في غرناطة، وتنطق الموسيقى بروعة التاريخ وفلسفة وجمال العصر الأندلسي.
ويستضيف المجمّع الثقافي يوم 10 يناير حفلاً للمطرب الإماراتي عيضة المنهالي يقدم خلاله أروع أعماله مع أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد طه.
ويشهد مسرح المجمع الثقافي يوم 14 فبراير المقبل حفلاً للفنانة السورية أصالة نصري، إضافة إلى عرض موسيقي في 20 فبراير مع فرق الفرعي، والمربّع، وآخر في 21 فبراير لفرقتي أدونيس والإنس والجام، بجانب حفل لبيت العود في 27 فبراير
ويستضيف مسرح المجمع الثقافي أمسية في 19 مارس لتقديم أغاني عبدالحليم حافظ بصوت محمد عساف، ومحمد شوقي، ونهى حافظ.
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