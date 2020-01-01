واشنطن تستنفر لحماية سفارتها ببغداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القادة العراقيين من أن الولايات المتحدة مستعدة «لحماية» الأمريكيين و«الدفاع» عنهم، وذلك بعد استهداف عناصر من أنصار «الحشد الشعبي» حرم السفارة الأمريكية في بغداد، فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إرسال قوات إضافية لدعم الموجودين بالسفارة في بغداد.

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وفي محادثات هاتفية مع بومبيو، أكد كل من رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي والرئيس برهم صالح ل«وزير الخارجية أنهما يأخذان مسؤوليتهما على محمل الجد وسيضمنان سلامة وأمن الموظفين الأمريكيين والممتلكات الأمريكية»، وفق ما ذكرت الخارجية الأمريكية في بيان. وذكر البيان أن بومبيو «حذر بوضوح من أن الولايات المتحدة ستحمي وتدافع عن مواطنيها الموجودين هناك لدعم عراق سيد ومستقل». وأكدت الخارجية الأمريكية أنه لم يجر اقتحام السفارة في بغداد ولا يوجد خطط لإخلائها. وأوضحت أن السفير الأمريكي بالعراق يقوم برحلة خاصة معدة سلفاً وهو في طريقه للعودة للسفارة.

وكانت واشنطن اتهمت الاثنين السلطات العراقية بأنها لم تبذل الجهود اللازمة من أجل «حماية» مصالح الولايات المتحدة. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في واشنطن «لقد حذّرنا الحكومة العراقية مراراً وتشاركنا معها المعلومات لمحاولة العمل معها للاضطلاع بمسؤوليتها عن حمايتنا بصفتنا ضيوفاً». وذكّر المسؤول بأن الجيش الأمريكي والدبلوماسيين الأمريكيين موجودون في العراق «بدعوة من الحكومة العراقية». وأكد أن «من مسؤوليتها وواجبها أن تحمينا. وهي لم تتّخذ الخطوات المناسبة لذلك».

من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر عن إرسال قوات إضافية لدعم الموجودين بالسفارة في بغداد. ودعا الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الدولية بالمساعدة في حماية الأمريكيين في العراق. وأضاف إسبر في بيان «اتخذنا إجراءات حماية مناسبة لضمان سلامة المواطنين والعسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في هذا البلد، ولتأكيد حقنا في الدفاع عن النفس». وتابع قائلاً «مثلما هو الحال في كل البلدان، نعتمد على قوات الدولة المضيفة للمساعدة في حماية أفرادنا، وندعو الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤولياتها الدولية لفعل هذا». وكان مسؤولون أمريكيون ذكروا أن الولايات المتحدة تنوي إرسال قوات عسكرية إضافية إلى محيط سفارتها في بغداد لضمان حمايتها في ظل الاحتجاجات أمام مقر البعثة الدبلوماسية. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أنه من المتوقع أن تنشر الولايات المتحدة عناصر من قوات المشاة البحرية في منطقة السفارة رداً على أعمال الشغب ومحاولة اقتحام المبنى من قبل المحتجين. وأوضح المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أنه سيتم إرسال مجموعة صغيرة من العسكريين وهي ستأتي من أراض أخرى في المنطقة.