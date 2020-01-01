2020 عام خير وأمل وعمل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020 إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول.. وقد تمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم الخير والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببرقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.

كما تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنين سموهما أن يكون عام خير على الإمارات، والعالم العربي، والبشرية جمعاء.

وأكد سموهما أن العام الجديد الذي يبدأ اليوم عام خير، وتفاؤل، وأمل، وعمل، واستعداد، وإنجاز، تتسع في طموحات الإمارات، ويتعزز إصرارها على مضاعفة الإنجازات الوطنية.

وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على «تويتر»: «عام جديد يبدأ.. عام خير وتفاؤل.. عام أمل وعمل.. عام استعداد وإنجاز... كل عام وبلادي بخير.. كل عام وعالمنا العربي بخير.. كل عام والبشرية تمضي نحو مستقبل أجمل وأفضل وأعظم..».

كما غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على «تويتر»: «ونحن نستقبل عاماً جديداً.. تتسع طموحاتنا، ويتعزز إصرارنا على مضاعفة إنجازاتنا الوطنية... سنمضي بإذن الله في أداء رسالتنا الحضارية في نشر الخير والتعايش والتسامح.. كل عام وشعب الإمارات وشعوب العالم بخير.. تمنياتنا أن يكون 2020 عاماً للسلام والاستقرار والتفاؤل والخير للبشرية».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن العام الجديد سيكون محطة استثنائية في مسيرة دبي والإمارات.

وغرد سموه على «تويتر»: «ساعات ونودع 2019 ونستقبل 2020، نسأل الله أن يكون عام خير على قادتنا وشعبنا ووطننا الغالي ولأمتنا وللبشرية جمعاء. 2020 سيكون محطة استثنائية في مسيرة دبي والإمارات. على الأرض سنستضيف العالم في إكسبو 2020 وفي الفضاء طموحات شعبنا وهمّة شبابنا ستأخذنا في رحلة تاريخية إلى المريخ.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، إننا نعيش اليوم في رغد بناء تم تأسيسه قبل نصف قرن. وعليه، نحمل على عاتقنا أمانة للجيل القادم بأن نؤسس لسعادته ورفاهه كذلك. وستبقى وحدتنا أساساً لقوتنا وتطورنا.

وغرد سموه على «تويتر»: «أهنئ شعب الإمارات بمناسبة حلول العام الجديد 2020 وأسأل المولى عز وجل أن يجعله عام رخاء وازدهار وسلام لنا وللعالم أجمع. نستعد في هذا العام لتحقيق الكثير من الإنجازات، بإذن الله، وذلك في ظل رؤية والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيه أخي سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم».

وأضاف سموه: «سنسعى لإبهار العالم في إكسبو 2020 دبي، وسنجعله بداية لدورة اقتصادية أخرى متنامية نعمل من خلالها على تعزيز تنافسية دبي الاقتصادية، وتعزيز موقعها كمركز للابتكار في العالم. متفائلون بما يحمله العام الجديد من فرص والتي سنعمل جاهدين لتحويلها لمكتسبات عظيمة ونجاحات غير مسبوقة».

وختم سموه: «سنواصل عملنا الحكومي في دبي في ضوء #عام_الاستعداد_للخمسين وسنبذل الجهد في سبيل تحقيق رؤية الإمارات للخمسين عاماً القادمة. نعيش اليوم في رغد بناء تم تأسيسه قبل نصف قرن. وعليه، نحمل على عاتقنا أمانة للجيل القادم بأن نؤسس لسعادته ورفاهه كذلك. وستبقى وحدتنا أساساً لقوتنا وتطورنا».

وغرد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على «تويتر»: «نستقبل عاماً جديداً وكل الأمنيات أن يكون عام خير وتطور وازدهار، عاماً يحمل بين طياته الأمن والأمان والرخاء للإمارات وقيادتها وشعبها، طموحاتنا وآمالنا متواصلة، ومسيرة العطاء والتفاؤل بالمستقبل في وطننا الغالي مستمرة، كل عام وجميع شعوب العالم تعيش بمحبة وسلام..».

وغرد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على «تويتر»: «كل عام والإمارات قيادة وشعباً، مواطنين ومقيمين وزواراً، بخير ونماء وازدهار وأمن وأمان، راجين أن يكون العام 2020 عام محبة وسلام واستقرار على العالم.. وبينما نستعد في الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، فإننا نشارك وضع الأسس لمزيد من التعاون والانفتاح والتسامح بين كافة الدول والشعوب».

وغرد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية على «تويتر»: «مع حلول العام الجديد، نتقدم بأطيب التهاني والأمنيات لقيادتنا الرشيدة ولكل من ينعم بالأمان والسلام على أرض الإمارات، وللعالم أجمع. نودع عاماً كان حافلاً بالإنجازات الوطنية، ونستقبل عاماً بعزيمة إماراتية قوية، تحرص على تحقيق أهداف قيادتنا في مستقبل عظيم لبلادنا ولخير الإنسانية جمعاء».

وغرد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على «تويتر»: «ونحن نودّع عاماً ونستقبل آخر جديداً يحق لنا أن نفخر بما حققته الإمارات، سنة مميزة مرت سريعاً شهدت تعميق قيم النجاح وانطلاقنا إلى الفضاء، وتعزيز موقعنا الريادي في مجالات عدة: إنسانية، وقيمية، واقتصادية».

وأضاف: «وفي ظل التحديات الإقليمية المحيطة لعبت الإمارات بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء دوراً مبدئياً ببوصلة عربية، دأبها على الدوام السعي إلى تعزيز الاستقرار والازدهار عبر نموذجها الوطني الناجح ورؤيتها الطموحة والتنافسية».

وتابع: «نتطلع إلى 2020 بكل ثقة، تقودنا قيادة واعية وطموحة تقود مسيرة خيرة ترسم لنا الطريق.. وفي عام الاستعداد للخمسين نعمل جميعاً على ترسيخ موقع الإمارات العربي والعالمي عبر تعزيز وتوطيد أسسه الحالية، وتطوير إمكاناته المستقبلية».