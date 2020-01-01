محمد بن راشد يأمر بترقية 5257 من الضباط والأفراد في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترقية مجموعة من كبار الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي كل من القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي.

وشملت الترقيات 4373 عنصراً في شرطة دبي، فيما بلغ عدد مستحقي الترقية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي قرابة 540 عنصراً، ووصل عدد المستفيدين من الترقيات في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي إلى 344 عنصراً.

توجّه الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بعظيم الشكر والعرفان إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مكرمة سموه التي جاءت هدية إلى جميع الذين شملتهم الترقيات مع حلول العام الجديد؛ عام الفرح والسعادة والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة إن شاء الله.

وبارك الفريق ضاحي خلفان لجميع الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي شرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ودعاهم وزملاءهم الآخرين إلى مضاعفة الجهد والعطاء والتضحية من أجل إعلاء شأن دولتنا الحبيبة وترسيخ سمعتها الطيبة في الأوساط الدولية في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

من جهته، رفع اللواء عبد الله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لحرص سموه الدائم على دعم ضباط وضباط صف وأفراد شرطة دبي، وإمدادهم بكافة المقومات التي تعينهم على أداء أدوارهم بكل كفاءة واقتدار، والسهر على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وكذلك الزوار، لتظل دبي دائماً نموذجاً للمدن التي تتمتع مجتمعاتها بأعلى درجات الأمان، في حين تواصل شرطة دبي العمل على الارتقاء بخدماتها إلى أعلى مستويات الدقة والإتقان وصولاً إلى أعلى مستويات الأداء، انطلاقاً من رؤية راعي نهضة دبي وقائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سموه المستمرة بتوفير كافة أشكال الخدمات التي تجعل مجتمع دبي الأسعد والأكثر أماناً في العالم.

وأعرب اللواء محمد أحمد المرّي، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن عميق الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لما يوليه سموه للإدارة وكافة العاملين فيها من تشجيع وتحفيز دائمين، مؤكداً أن هذه المكرمة وغيرها من أوجه الدعم المستمرة من جانب سموه، تمثل حافز دفع رئيسياً يرفع من الهمم ويشحذ الطاقات لمزيد من العمل الهادف لرفعة الوطن وترسيخ مقومات تقدمه وازدهاره، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة جهودها لتسهيل إجراءات الوصول والسفر عبر كافة معابر دبي الجوية والبرية والبحرية بما يتواكب مع مكانتها كمدينة عالمية ومركز محوري للأعمال في المنطقة ووجهة مفضلة للسياحة من مختلف أنحاء العالم، وبما يتواكب مع حركة التطوير والتنمية القوية التي تشهدها الإمارة ضمن كافة قطاعاتها.

وتقدّم اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني في دبي بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمكرمة سموه، مؤكداً أن الإدارة تعمل على ترجمة رؤية سموه لمستقبل دبي كنموذج للمدن العصرية التي تكفل لكافة سكانها وزوارها أعلى درجات الأمن والسلامة من خلال مواصلة الليل بالنهار والعمل على رفع جاهزية أطقم الدفاع المدني وتزويدهم بأحدث المعدات وإطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن العمل الاستباقي المتمثل في رفع وعي المجتمع ونشر الثقافة الوقائية، لتبقى الإدارة العامة للدفاع المدني دائماً على أهبة الاستعداد في كافة الأوقات للتصدي لأي طارئ، وتوفير أعلى مستويات الحماية والسلامة لكل من يعيش على أرض دبي أو يقصدها ضيفاً مُكرماً.