«الملك» يطلب السعادة مـن «أصـحــاب السـعــادة»

يفتتح العام الجديد 2020 اليوم كروياً، بإقامة مباريات الجولة 12 من دوري الخليج العربي مع مواجهات نارية وحاسمة، تقام 3 منها اليوم، مقابل 4 يوم غد.

ويشهد اليوم ثلاث مباريات، تجمع الأولى بين الشارقة مع الوحدة، ويلتقي في الثانية الجزيرة مع النصر، على أن يواجه اتحاد كلباء ضيفه خورفكان في مباراة تحديد مصير للفريقين.

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وتستكمل المرحلة يوم غد، حين يشد شباب الأهلي المتصدر الرحال إلى دار الزين، ليحل ضيفاً على العين، في الوقت الذي يلتقي الوصل مع بني ياس، على أن يستقبل حتا ضيفه الظفرة المتوهج، بينما سيحل عجمان ضيفاً على الفجيرة.

وكانت قمة جدول الترتيب قد تبدلت في نهاية المرحلة السابقة باعتلاء شباب الأهلي الصدارة بدلاً من الشارقة.

ويأمل فريق الشارقة الوصيف (24 نقطة)، أن يسترد الصدارة ولو مؤقتاً لمدة 24 ساعة، حين يستقبل على أرضه في الإمارة الباسمة في الثامنة و45 دقيقة مساء اليوم ضيفه الوحدة الثامن (14 نقطة).