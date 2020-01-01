شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انطلاق قوات المارينز لحماية السفارة الأمريكية فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الجيش الأمريكى مجموعة من القوات الخاصة "المارينز" إلى مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد لتأمين مقر السفارة بعد اقتحامه من مقبل محتجين معترضين على استهداف أمريكا لمقرات الحشد الشعبى فى العراق حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية وقال مسؤولون أمريكيون إن البنتاجون أرسل اليوم الثلاثاء نحو 100 من مشاة البحرية الأمريكية إلى السفارة الأمريكية فى بغداد لتعزيز الأمن بعد أن قام محتجون عراقيون غاضبون من الغارات الجوية الأمريكية على قوات "الحشد الشعبي" التى تدعمها إيران فى العراق وسوريا باقتحام مجمع السفارات.

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وقال وزير الدفاع مارك إسبير إن القوات الجديدة ستساعد على "ضمان أمن سفارتنا وأفرادنا العاملين فى بغداد".

وجاء بيان إسبر فى حين أظهرت لقطات تلفزيونية العشرات من المتظاهرين يقفون على طول جدران مجمع السفارة وألقوا عليها الحجارة.

وبحسب "ستارز آند سترايبس" وهى صحيفة يصدرها الجيش الأمريكي، قال مسؤول أمريكى إن مشاة من الكتيبة الثانية من مشاة البحرية السابعة تم نقلهم فى وقت مبكر بعد ظهر الثلاثاء من القاعدة الأمريكية فى الكويت إلى السفارة فى بغداد.