تجمع حقوقي: السعودية تفرج عن أردني بعد توقيفه 8 أشهر

قال تجمع حقوقي معني بقضايا الموقوفين في السعودية، الثلاثاء، إن الرياض أفرجت عن أردني مقيم بعد مرور أكثر من 8 أشهر على توقيفه.
وأوضح حساب "معتقلي الرأي" بتويتر، أن "السلطات السعودية أفرجت عن المعتقل الأردني المقيم أسامة العطار، وتقوم بترحيله اليوم إلى الأردن بعد أكثر من 8 أشهر على اعتقاله التعسفي".
وبقرار اليوم "تكون السلطات قد أفرجت حتى الآن عن 3 معتقلين من المقيمين الذين اعتقلوا في أبريل (نيسان) الماضي"، وفق الحساب.
وفي أبريل/ نيسان الماضي أوقف السلطات، بحسب تقارير حقوقية أكثر من 60 شخصًا أغلبهم فلسطينيون وآخرون من جنسيات أخرى؛ على خلفية نشاطهم في دعم القضية الفلسطينية.
ولم يصدر عن السلطات السعودية، حتى الساعة 20:10 ت.غ، أي إعلان بهذا الخصوص يوضح أسباب التوقيفات، وملابسات الإفراج عن الأردني المقيم.
ولا تفصح السلطات عن أعداد "المعتقلين" في سجونها على خلفية حرية الرأي، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الإطلاع على أوضاعهم، مما يُثير شكوكًا كثيرة في هذا الملف.
وعادة ترفض المملكة انتقادات حقوقية لتراجع مستوى حرية التعبير عن الرأي، وتؤكد إتاحة كل الحريات وفق القانون.
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