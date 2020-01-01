المرور يحذر من خطورة السرعة الزائدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة السرعات العالية والزائدة، مبينة أنه كلما زادت سرعتك ارتفعت نسبة خطورة إصابتك عند الاصطدام، مشيرة إلى أن حزام الأمان يقلل الضرر الناتج من الاصطدام بنسبة تصل إلى 50%.
ونشر “المرور” على حسابه الرسمي في “تويتر” أنفوجرافيك يبين أمثلة عن خطر السرعة وتأثيرها عند الاصطدام، حيث إن الاصطدام بسرعة 120 كم في الساعة يعادل السقوط من الدور الخامس عشر، والاصطدام بسرعة 90 كم في الساعة يعادل السقوط من الدور العاشر، والاصطدام بسرعة 70 كم في الساعة يعادل السقوط من الدور السادس، والاصطدام بسرعة 50 كم في الساعة يعادل السقوط من الدور الثالث.
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