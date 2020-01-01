برشلونة يقدم عرضا رسميا إلى نجم دينامو زغرب

صحيفة الخليج الالكترونية تقدم نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم بعرض رسمي لضم داني اولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتي.

ووفقا لصحفية “ماركا” الإسبانية اليوم الثلاثاء فإن برشلونة يسعى لضم اولمو في فترة الانتقالات الصيفية لكن النادي الكاتالوني لم يستبعد إمكانية ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في يناير.

واعتبر دينامو زغرب أن العر ض الأولي لبرشلونة غير كاف، لكن عرض برشلونة يبدو أنه غير بعيد عن تقييم النادي الكرواتي للاعب.

وتدرج اولمو في قطاعات الناشئين في برشلونة بين عامي 2007 و2014 حيث انضم لحامل لقب الدوري الإسباني قادما من اسبانيول في سن التاسعة.

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