التعاون يغلق تدريباته قبل «السوبر»

صحيفة الخليج الالكترونية قرر عبد الله عسيري مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم المكلف، إغلاق تدريبات فريقه، استعداداً لمواجهة النصر في كأس السوبر السعودي، السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية جدة.

وواصل الفريق القصيمي استعداداته لمواجهة السبور، حيث ركز المدرب عسيري على الجوانب الفنية واللياقية، وقسم اللاعبين إلى مجموعتين يؤديان تمارين بالكرة من لمسة واحدة.

واختتم التعاون التمرين بإجراء مناورة على منتصف الملعب طبق خلالها اللاعبون عدد من الجمل التكتيكية.

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