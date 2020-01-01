لجنة المنشطات تنشر قائمة العناصر المحظورة للعام 2020

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت اللجنة لسعودية للرقابة على المنشطات عند صدرور قائمة العناصر والطرق المحظورة رياضياً للعام 2020م والمعتمدة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من 1 يناير حنى العام 2020م.

وأوضحت اللجنة، أنه وحرصاً منها على الحفاظ على سلامة الوسط الرياضي السعودي، وظهوره بالمظهر المشرف وتماشياً مع التوجهات الوطنيية والدولية التي تحارب المنشطات، فقد أصدرت اللجنة كتاب للقائمة باللغتين العربية والإنجليزية وتم توزيعه لأكثر من 263 جهة رياضية شملت كل الأندية والاتحاد الرياضية في المملكة.