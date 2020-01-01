استخدام الهوية بدلاً عن بطاقة التأمين الصحي بدءا من الغد

صحيفة الخليج الالكترونية يبدأ غداً استخدام الهوية الشخصية بدلاً من بطاقة التأمين الصحي عند مراجعة المؤمن عليه لأي من مقدمي الخدمات الصحية بالمملكة. وكان مجلس الضمان الصحي التعاوني قد أطلق مؤخراً حملة تحت شعار “سهّلناها عليك” للتعريف باعتماد بطاقة الهويّة الوطنية للمواطن وبطاقة الإقامة للمقيم باعتبارهما المعرِّف الأساسي للمؤمن له عند زيارة مقدم الخدمة الصحية ابتداءً من الأول من يناير 2020.

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