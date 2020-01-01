واشنطن تنوي إرسال قوات عسكرية إضافية إلى محيط السفارة الأمريكية في بغداد

صحيفة الخليج الالكترونية أفاد مسؤولون أمريكيون بأن الولايات المتحدة تنوي إرسال قوات عسكرية إضافية إلى محيط سفاراتها في بغداد لضمان حمايتها في ظل الاحتجاجات أمام مقر البعثة الدبلوماسية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أنه من المتوقع أن تنشر الولايات المتحدة عناصر من قوات المشاة البحرية في منطقة السفارة ردًا على أعمال الشغب ومحاولة اقتحام المبنى من قبل المحتجين.

وقال ثلاثة شهود من “رويترز” إن محتجين عراقيين اقتحموا نقطة أمنية عند مدخل مجمع السفارة الأمريكية ببغداد وأضرموا فيها النار.

وجرى إجلاء السفير الأمريكي وموظفين في السفارة في وقت سابق اليوم، حفاظًا على سلامتهم، بينما تجمع آلاف المحتجين أمام المبنى للتنديد بالضربات الجوية التي نفذتها واشنطن في العراق يوم الأحد.

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