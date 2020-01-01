الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن فتح باب التقديم لعدة وظائف شاغرة تحت مسمى «أخصائي العمليات الجوية». وأوضحت الشركة أنه يتم قبول طلبات التقديم حتى يوم 15 يناير 2020، عبر بوابة التوظيف الإلكتروينة من خلال الرابط التالي اضغط هنا

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