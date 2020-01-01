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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى يستقبل 2020 بقصيدة بعنوان "بداية الخمسين" ويهديها لولى عهد أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، العام الميلادى الجديد 2020، بنشر قصيدة جديدة من أشعاره بعنوان "بداية الخمسين"، والتى أهداها للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، حيث نشرها عبر حسابه على إنستجرام، مرفقه بصورة تجمع بين حاكم دبى وولى عهد أبوظبى.
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، اعتاد على تنظيم القصائد فى العديد من المناسبات الرسمية والخاصة للتعبير عن محبته للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفى قصيدته الجديدة "بداية الخمسين"، قال:
حاكم دبى يهدى قصيدة جديدة لولى عهد أبوظبى فى بداية العام الجديد 2020
بداية الخمسين
آمنتْ باللهْ ومنْ يومِنْ بهْ يكسَبْ رضاهْ
ومـنْ عـاشْ باللهْ ولـلهْ تَـصدِقْ أحلامهْ
مـتجَرهْ رابـحْ وإذا يـعطى فـيبهِرْ عطاهْ
ومــنْ حـبِّـهْ اللهْ نـصَرْهْ ورفَّـتْ أعـلامهْ
والـوقتْ يـجرى مـايتوَقَّفْ ومِـبعِدْ مداهْ
وعـنـدى الـوِطَنْ سـيِّدٍ والـكلْ خِـدَّامِهْ
وفـى كِلْ عامٍ هدَفْ نوصَلْ لهْ ونحظاهْ
وبــدايَـةْ الـخـمسين بـاكـرْ أوَّلْ أيَّـامـهْ
ـدَفْ نـحِطَّهْ ونجِدِّ ونشتِغِلْ فى لقَاهْ
بـالـجِدْ والـجـهدْ حَــزَّةَ وافــقْ بـعـامِهْ
لأجـلْ الإمـاراتْ لـى نالتْ مكانِهْ وجاهْ
والـعالمْ أهـدىَ لأجـلها أرفَـعْ وسـامِهْ
شـبابها هـمْ أمَلها ودومهمْ فى إنتباهْ
هُــمْ لـلـوطَنْ عـدِّتِهْ ورجـواهْ وحـزامِهْ
أدعـى بها العامْ يبلِغْ شَعبنا لى رجاهْ
فـى الـصَّفْ الأوَّلْ ودومَـهْ رافِـعْ الهامِهْ
قصيدة بداية الخمسين
ويشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، كان قد احتفل فى مارس الماضى، بعيد ميلاد الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على طريقته الخاصة، حيث كتب حينها قصيدة جديدة باسم "يوم عظيم"، والتى عبر فيها عن احتفاءه بيوم عيد ميلاد ولى عهد أبوظبى، وفى قصيدته الجديدة "يوم عظيم"، قال:
يومْ عظيمْ
يومْ ميلادكْ يابوخالدْ عظيمْ
يا شريفٍ منْ شريفٍ لهْ مقامْ
يشهدْ التاريخْ أنِّكْ منْ كريمْ
زايدْ اللى بهْ فخرنا عَ الأنامْ
وأنِّهْ إختاركْ ولهْ راى حكيمْ
فى إختياركْ وقتْ سلَّمكْ الزِّمامْ
فاهمٍ طبعكْ ومامثلهْ فهيمْ
وإنتهْ مثلهْ فى ذكاهْ والإفتهامْ
الوطنْ بكْ عَزْ وإنتهْ لهْ زعيمْ
والشَّعِبْ لكْ فَزْ سِرْ بهْ للأمامْ
إنتهْ جنبتهْ الخطَرْ وأمسىَ سِليمْ
وعاشْ فى خيرْ وسعادهْ وابتسامْ
اللهْ يخلِّيكْ فى الدنيا مديمْ
تحتفلْ وتعيشْ فى خيرْ وسلامْ
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