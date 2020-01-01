شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى يستقبل 2020 بقصيدة بعنوان "بداية الخمسين" ويهديها لولى عهد أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، العام الميلادى الجديد 2020، بنشر قصيدة جديدة من أشعاره بعنوان "بداية الخمسين"، والتى أهداها للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، حيث نشرها عبر حسابه على إنستجرام، مرفقه بصورة تجمع بين حاكم دبى وولى عهد أبوظبى.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، اعتاد على تنظيم القصائد فى العديد من المناسبات الرسمية والخاصة للتعبير عن محبته للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفى قصيدته الجديدة "بداية الخمسين"، قال:



حاكم دبى يهدى قصيدة جديدة لولى عهد أبوظبى فى بداية العام الجديد 2020

بداية الخمسين

آمنتْ باللهْ ومنْ يومِنْ بهْ يكسَبْ رضاهْ

ومـنْ عـاشْ باللهْ ولـلهْ تَـصدِقْ أحلامهْ

مـتجَرهْ رابـحْ وإذا يـعطى فـيبهِرْ عطاهْ

ومــنْ حـبِّـهْ اللهْ نـصَرْهْ ورفَّـتْ أعـلامهْ

والـوقتْ يـجرى مـايتوَقَّفْ ومِـبعِدْ مداهْ

وعـنـدى الـوِطَنْ سـيِّدٍ والـكلْ خِـدَّامِهْ

وفـى كِلْ عامٍ هدَفْ نوصَلْ لهْ ونحظاهْ

وبــدايَـةْ الـخـمسين بـاكـرْ أوَّلْ أيَّـامـهْ

ـدَفْ نـحِطَّهْ ونجِدِّ ونشتِغِلْ فى لقَاهْ

بـالـجِدْ والـجـهدْ حَــزَّةَ وافــقْ بـعـامِهْ

لأجـلْ الإمـاراتْ لـى نالتْ مكانِهْ وجاهْ

والـعالمْ أهـدىَ لأجـلها أرفَـعْ وسـامِهْ

شـبابها هـمْ أمَلها ودومهمْ فى إنتباهْ

هُــمْ لـلـوطَنْ عـدِّتِهْ ورجـواهْ وحـزامِهْ

أدعـى بها العامْ يبلِغْ شَعبنا لى رجاهْ

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فـى الـصَّفْ الأوَّلْ ودومَـهْ رافِـعْ الهامِهْ



قصيدة بداية الخمسين

ويشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، كان قد احتفل فى مارس الماضى، بعيد ميلاد الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على طريقته الخاصة، حيث كتب حينها قصيدة جديدة باسم "يوم عظيم"، والتى عبر فيها عن احتفاءه بيوم عيد ميلاد ولى عهد أبوظبى، وفى قصيدته الجديدة "يوم عظيم"، قال:

يومْ عظيمْ

يومْ ميلادكْ يابوخالدْ عظيمْ

يا شريفٍ منْ شريفٍ لهْ مقامْ

يشهدْ التاريخْ أنِّكْ منْ كريمْ

زايدْ اللى بهْ فخرنا عَ الأنامْ

وأنِّهْ إختاركْ ولهْ راى حكيمْ

فى إختياركْ وقتْ سلَّمكْ الزِّمامْ

فاهمٍ طبعكْ ومامثلهْ فهيمْ

وإنتهْ مثلهْ فى ذكاهْ والإفتهامْ

الوطنْ بكْ عَزْ وإنتهْ لهْ زعيمْ

والشَّعِبْ لكْ فَزْ سِرْ بهْ للأمامْ

إنتهْ جنبتهْ الخطَرْ وأمسىَ سِليمْ

وعاشْ فى خيرْ وسعادهْ وابتسامْ

اللهْ يخلِّيكْ فى الدنيا مديمْ

تحتفلْ وتعيشْ فى خيرْ وسلامْ