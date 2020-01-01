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تعليق التفاوض بين الحكومة السودانية و "الحركة الشعبية - جناح عقار"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -   

 

 أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان تعليق المفاوضات بين الحكومة و"الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، حتى يوم الجمعة المقبل.

وقال المجلس - في بيان - إن وفد الحكومة الانتقالية عقد اليوم عددا من جلسات التفاوض مع "الحركة الشعبية - جناح مالك عقار"، في جوبا، برئاسة كل من عضوي مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي ، وبحضور الوساطة من دولة جنوب السودان.

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وقال ديو مطوك، عضو وفد الوساطة - في تصريح صحفي - إن الجانبين ناقشا بنود الاتفاق الاطاري، الذي وقعه الطرفان مؤخرا، وتم الاتفاق حول عدد من بنوده.

 

وأشار مطوك إلى تعليق التفاوض بين الجانبين إلى يوم الجمعة المقبل، لمواصلة التفاوض، بسبب الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية.

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