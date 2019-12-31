الخارجية الأمريكية: الأمريكيون في سفارتنا ببغداد آمنون

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن كل الأمريكيين بسفارة الولايات المتحدة في بغداد آمنون وأنه لم يتم اقتحام المنشأة التي تظاهر عندها محتجون وأعضاء فصائل مسلحة يوم الثلاثاء تعبيرا عن الغضب من ضربات جوية أمريكية في العراق.
وقال متحدث باسم الوزارة إن السفير الأمريكي في العراق مات تولر كان في رحلة سفر خاصة معدة سلفا منذ أكثر من أسبوع وإن التقارير التي ذكرت أنه أُجلي من السفارة زائفة.
وأضاف المسؤول أن السفير في طريق العودة إلى السفارة وأنه لا توجد خطط لإخلائها.
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