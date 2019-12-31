شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مايكروسوفت سيطرت على 50 نطاقا على الإنترنت استخدمها هاكرز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الخليج 365 أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها سيطرت على نطاقات على شبكة الإنترنت، استخدمتها جماعة تسلل إلكتروني تدعى "ثاليوم" لسرقة معلومات، ويعتقد أنها تعمل من داخل كوريا الشمالية.

Advertisements وأضافت الشركة ـحسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخباريةـ أن المتسللين استهدفوا موظفين حكوميين ومؤسسات بحثية وأعضاء هيئات تدريس جامعية وأفرادا يعملون على قضايا حظر الانتشار النووي وآخرين، منوهة بأن معظم الأهداف توجد في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية. وأشارت الشركة إلى أن "ثاليوم"خدعت الضحايا من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني تبدو عادية للوهلة الأولى، موضحة أنها سيطرت على 50 نطاقا على الإنترنت استخدمتها الجماعة لإدارة عملياتها في أعقاب قضية رفعت على الجماعة في محكمة جزئية بولاية فرجينيا الأمريكية وصدور أمر قضائي فيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مايكروسوفت سيطرت على 50 نطاقا على الإنترنت استخدمها هاكرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.