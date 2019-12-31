بطريقته الخاصة.. محرك جوجل يحتفل بالعام الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

على بعد ساعات من دخول العام 2020، قرّر محرك البحث جوجل الاحتفال بالعام الجديد بتغيير شعارها إلى صورة كارتونية لضفدع وألعاب نارية.



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وعادة ما تستخدم الألعاب النارية في أجزاء كثيرة من العالم للدخول في العام الجديد.

ولا تحتفل مدن العالم جميعا برأس السنة في نفس الوقت، حيث تختلف بحسب التوقيت من دولة لأخرى، وستكون دولة ساموا الواقعة في البحر الهادئ أول دولة تحتفل برأس السنة الجديدة 2020 في العالم، لتسبق بذلك كل من أوستراليا ونيوزيلندا، وذلك استناداً لموقعها الجغرافي.

و لطالما كانت جوجل موجودة في الأحداث العالمية، فمع كل حدث تنشط صفحة البحث بالأعمال الفنية التي تلفت الانتباه إلى الأشخاص البارزين، والأحداث، والأعياد، واحتفالات الذكرى السنوية.