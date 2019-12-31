شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يندد بمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال صالح في بيان "محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد تعد تجاوزاً للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية".
وأضاف "الاحتجاج السلمي حق مشروع ومكفول حسب الدستور، لكن التعرض إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق يعد ضرباً لمصالح العراق وسمعته الدولية بوصفه دولة ذات سيادة تحترم تعهداتها واتفاقاتها وتحمي البعثات الدبلوماسية داخل حدودها".
ودعا صالح قوات الأمن العراقية إلى حماية جميع البعثات الأجنبية كما دعا المحتجين إلى مغادرة محيط السفارة.
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