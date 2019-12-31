شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لاحتفالات الإمارات بليلة رأس السنة الجديدة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، بثًا مباشرًا لاحتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة فى الإمارات العربية المتحدة، حيث أطلقت الألعاب لتضئ سماء الإمارات فى احتفالات رأس السنة 2020، فى تمام الساعة الثانية عشرة، وهو حدث انتظره مئات ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها، حيث تتطلع الإمارات هذ العام إلى تسجيل أرقام جديدة فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من خلال عروض الألعاب النارية التى تشهدها معظم مناطق الدولة، وتحديداً عبر العرض الذى ينظمه "مهرجان الشيخ زايد" فى أبوظبى، وعروض إمارة رأس الخيمة التى تشهد استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى فى المنطقة.

ويشار إلى أنه قد سبق وأعلن تلفزيون دبى فى الإمارات، عن نقله المباشر والحصرى لاحتفالات العام الجديد 2020، وذلك عبر مجموعة من التغطيات والفعاليات الخاصة على الهواء مباشرة من مواقع عدة فى إمارة دبى، فضلاً عن نقل وقائع الاحتفالات بهذه المناسبة من مختلف إمارات الدولة وعدد من العواصم والمدن العالمية.

وتجتذب عروض الألعاب النارية التى تنظمها دولة الإمارات ليلة رأس السنة، الزائرين العرب والأجانب من الخارج، إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين داخل الدولة، وكانت قد أفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أنه سيكون هناك عروض ضخمة للألعاب فى كل من أبوظبى ودبى والشارقة.. إضافة إلى العرض الذى تعد له إمارة رأس الخيمة وتتطلع للدخول من خلاله إلى تسجيل إنجازين جديدين باسم الإمارة فى "جينيس للأرقام القياسية".

فى إمارة أبوظبي.. يستقبل "مهرجان الشيخ زايد" العام 2020 بعروض ألعاب نارية ضخمة ستحطم الرقم القياسى العالمى المسجل فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث ستبدأ مع الثانية الأولى من العام الجديد منصات إطلاق الألعاب النارية المثبتة فى المنطقة الخارجية المتاخمة لأرض المهرجان بإطلاق آلاف الألعاب النارية على مدى نصف ساعة بارتفاعات تصل إلى 180 متراً فى سماء الوثبة.

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبى عرضاً للألعاب النارية على كورنيش العاصمة يمتد لعشر دقائق متواصلة باستخدام ثلاثة عواميد فى المياه ستطلق المتفجرات فى مختلف الاتجاهات وبألوان باهرة تزين السماء.

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كما يستطيع زوار أبوظبى والمقيمين فيها الاحتفال بالعام الجديد ومشاهدة عروض الألعاب النارية بمناطق متعددة بما فى ذلك خور المقطع وياس مارينا فى جزيرة ياس، وجزيرة المارية، واستاد هزاع بن زايد فى منطقة العين، ومهرجان الظفرة فى منطقة الظفرة.



احتفالات رأس السنة فى الإمارات

بدورها تشتهر إمارة دبى بعروض الألعاب النارية المبهرة، لكن هذا العام ستتألق المدينة بعروض أضخم وأطول ستضيئ سماء المدينة مع حلول منتصف الليل، ويمكن للزوّار والمقيمين الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية فى 10 مناطق مختلفة، وهي: "برج خليفة"، و"برج العرب"، والسيف، و"ذا بييتش"، و"لامير"، و"ذى بوينت"، والقرية العالمية التى ستشهد إطلاق سبعة عروض ألعاب نارية بما يتزامن مع توقيت سبع دول مشاركة فى القرية العالمية، وبرواز دبي، ودبى فستيفال سيتى مول، وأتلانتس النخلة.

بالإضافة الى عروض برج خليفة حيث سيتضمن العرض الألعاب النارية وعرض الصور على واجهة البرج والتى تتميز بنظام إضاءة LED إضافة إلى العروض الموسيقية وعرض النافورة الراقصة، وفى الشارقة، تستعد واجهة المجاز المائية، للاحتفال بالعام الميلادى الجديد 2020 مع مقيمين وزوار الإمارة، بعرض ضخم للألعاب النارية فى ليلة رأس السنة سيتم إطلاقها من منصات موزعة على 16 موقعاً على امتداد الواجهة المائية ولمدة 10 دقائق، تليها لوحات بصرية جمالية ترسمها أضواء النافورة المتراقصة على أنغام الموسيقى.



عروض الالعاب النارية فى الإمارات

وفى إمارة عجمان تنطلق عروض الألعاب النارية من موقعين مختلفين على الكورنيش خلال احتفالات رأس السنة 2020 مصحوبة بالمقطوعات الموسيقية المتنوعة التى تضفى طابعاً مختلفاً من البهجة والفرح والاحتفال فى أرجاء الإمارة.

وتؤكد ضخامة عروض الألعاب النارية المعلن عنها فى العديد من مناطق الدولة أن صناعة الترفيه والجذب السياحى تحتل فى الإمارات مكانة متقدمة خاصة مع افتتاح مجموعة من أضخم الوجهات الترفيهية ومدن الملاهى فى المنطقة والعالم.

وتنطلق العروض فى إمارة رأس الخيمة من خلال عروض الألعاب النارية المذهلة، التى تنظمها هذا العام إلى تسجيل إنجازين جديدين باسم الإمارة فى "جينيس للأرقام القياسية"، حيث ستقوم طائرات الدرون بإبداع تأثيرات بصرية غير مسبوقة، بدءاً من العد التنازلى للعام الجديد، وصولاً إلى التشكيلات التعبيرية، التى ترمز إلى أهم معالم الإمارة باستخدام الليزر والألعاب النارية فى ختام العرض ، كما ستتضمن احتفالات رأس السنة الجديدة فى رأس الخيمة استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى فى المنطقة، لإثراء العرض البصرى الاستثنائى الذى سيستمتع به الزوار.