شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل قمعه.. داخلية تركيا تنقل قيادات المعارضة المعتقلين لسجون مشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن وزارة الداخلية التركية نقلت اليوم الرؤساء المشاركين لبلدية سور التركية في محافظة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، فليز بولوت تكين، وجمال أوزدمير، إلى سجون شديدة الحراسة في محافظة أرضروم التركية، وذلك بعد اعتقالهما في 23 ديسمبر عقب إقالتهما من منصبيهما في رئاسة البلدية؛ بحجة دعمهم للمنظمات الإرهابية الكردية، ضمن الانتهاكات التى يمارسها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد معارضيه.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن وزارة الداخلية التركية نقلت اليوم بولوت تكين من سجنها في ديار بكر إلى سجن النساء شديد الحراسة من النوع ( E ) في محافظة أرضروم، أما جمال أوزدمير، فقد جري نقله إلى سجن من النوع ( H ) في محافظة أرضروم أيضًا. وقالت مصادر إن وزارة الدخلية نفذت إجراءات النقل جوًا لأسباب أمنية.

وتابع موقع تركيا الآن: تمارس وزارة الداخلية التركية حملة إجرامية ضد الأكراد في تركيا من خلال إقالة رؤساء البلديات الأكراد انتقامًا منهم بعدما تسببوا في خسارة الحزب الحاكم للبلديات الكبرى في إسطنبول وأنقرة وأزمير.

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كان موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، قال إن وزير خارجية تركيا، مولود جاويش، لم يجد ما يبحث عنه، عندما زار حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، سعيًا وراء دعم المعارضة للتدخل التركي العسكري في ليبيا، من خلال التباحث مع رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو، حول مذكرة إرسال الجنود الأتراك لليبيا، التي ستعرض على البرلمان الخميس المقبل، وأضاف الموقع التابع للمعارضة التركية، أن نائب رئيس الحزب أحمد أونال جويكوز، استقبل وزير الخارجية التركى في مقر الحزب، وقال جاويش أوغلو عقب لقائه مع كمال أوغلو إنه سيزور رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار للتباحث معها أيضًا حول مسألة إرسال الجنود التركية لليبيا.