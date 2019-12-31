متظاهرو ساحة التحرير ببغداد "يتبرأون" من أحداث سفارة واشنطن

بغداد/ إبراهيم صالح/الخليج 365

تبرأ المتظاهرون المناوئون للحكومة في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، من الأحداث التي تجري أمام السفارة الأمريكية.

وقال المتظاهرون في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن "الاحتجاجات في ساحة التحرير والمنطقة المحيطة لا علاقة لها" بما يجري أمام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

واقتحم العشرات من المحتجين الغاضبين، غالبيتهم من مقاتلي فصائل "الحشد الشعبي"، حرم السفارة الأمريكية ببغداد، وأضراموا النيران في بوابتين وأبراج المراقبة والكرفانات التي تستقبل المراجعين، قبل أن ينسحبوا إلى خارج أسوار السفارة.

وتابع البيان بالقول، "المتظاهرون يعلنون براءتهم من الأعمال التي تحدث هناك (أمام السفارة)". مشيرا إلى أن المظاهرات المستمرة بعموم العراق منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي رغم محاولات القمع "ستبقى سلمية حتى النصر".

من جانبه، قال صالح محمد العراقي، السياسي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية يراد بها "إجهاض الاحتجاجات المنادية بالإصلاح".

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وحث العراقي في تغريدة على "تويتر"، المتظاهرين على "الثبات والاستمرار على سلميتهم وعدم الاحتكاك بهم. ولا تحزنوا ولا تهنوا وإن رأيتم المنطقة الخضراء مفتوحة أمامهم (مناصري الحشد الشعبي) ومغلقة بوجوهكم".

وتأتي الاحتجاجات أمام السفارة ضد هجمات جوية شنتها القوات الأمريكية، الأحد، على كتائب "حزب الله" العراقي، وهي أحد فصائل الحشد الشعبي، في محافظة الانبار غربي العراق، ما أدى إلى مقتل 28 مقاتلاً من الكتائب وإصابة 48 آخرين بجروح.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة، تخللتها أعمال عنف خلفت 499 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

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