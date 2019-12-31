ولايات تركية تحتفل بالذكرى السنوية الـ1389 لفتح مكة

تركيا/ الخليج 365

شهدت عدة ولايات تركية، الثلاثاء، فعاليات احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية الـ 1389 لفتح مكة.

نظم الفعاليات جمعية "شباب الخليج 365" في ولايات صقاريا، وأنقرة، وطرابزون، وأدرنة، وألازيغ.

وقال رئيس فرع الجمعية بولاية صقاريا (شمال غرب)، علي أحمد تشيليك، في كلمة خلال الفعالية، التي انطلقت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، إنهم "يهدفون إلى تنشئة جيل يحمل قيمة أخلاقية عالية".

أما رجب كوجا، رئيس فرح الجمعية في ألازيغ (شرق)، فأكد خلال الفعالية التي شهدت قراءة لبعض الأدعية، أن "الجمعية هدفها نصرة المظلومين في كل مكان".

كما شهدت العاصمة أنقرة، حفلا بهذه المناسبة، جرى خلاله عرض مقاطع فيديو تعريفية حول فتح مكة.

Advertisements

وأفاد جهان أوزون، رئيس فرع الجمعية بمنطقة تشانقايا بالمدينة، خلال الحفل، بأن "النزاعات والصراعات في العالم الإسلامي هدفها تقسيمه".

من جانبه، أوضح عبد الحميد إريش، رئيس فرع الجمعية بأدرنة، أن "فتح مكة هو فتح للقلوب ومكسب للإنسانية".

وفي طرابزون، ذكر أحمد بشران، رئيس الجمعية، خلال الفعالية، أن "المسلمين في كل مكان بالعالم إخوة، وأن الجمعية تحتفل بالذكرى السنوية لفتح مكة كل عام".

يُذكر أن جمعية "شباب الخليج 365" تنضم سنويا فعاليات احتفالية بمناسبة فتح مكة الذي يوافق العاشر من يناير، بمختلف الولايات التركية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.