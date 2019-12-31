صنعاء.. محكمة حوثية تقضي بإعدام هادي ورئيس حكومته

اليمن/ عبد الله أحمد/ الخليج 365

أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، الثلاثاء، حكمًا بإعدام كل من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة، معين عبد الملك، ووزير الخارجية السابق، خالد اليماني، بتهمة "الخيانة العظمى".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا.

كما قضت المحكمة الجزئية الابتدائية المتخصصة بمصادرة ممتلكاتهم داخل وخارج اليمن، بعد أن أدانتهم بتهمة "التخابر مع إسرائيل"، وفق وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

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وجاء الحكم الأولي، على خلفية مشاركة اليماني، حين كان وزيرًا للخارجية، في مؤتمر وارسو الدولي، في فبراير/ شباط الماضي، وظهوره بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ويشهد اليمن، منذ خمس سنوات، حربًا بين القوات التابعة للحكومة وقوات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)؛ ما جعل ثمانية من كل عشرة يمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 22 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا متعثرة للتوصل إلى حل سياسي للحرب، التي أسقطت 70 ألف ضحية بين قتيل وجريح، وفق منظمة الصحة العالمية، في نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.