منظمات تركية توزع مساعدات شتوية على آلاف الأسر

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كليس- شانلي أورفة/ الخليج 365
وزعت جمعية الهلال الأحمر التركية، الثلاثاء، ملابس وأحذية شتوية على 6 آلاف و500 أسرة محتاجة، بينها عائلات سورية، في ولاية كليس جنوبي تركيا.
وقال رئيس فرع الجمعية بالولاية، عدنان أردوغان، في كلمة خلال توزيع المساعدات، إنهم وزعوا الملابس والأحذية لمساعدة العائلات على مواجهة برد الشتاء.
وأضاف أردوغان، أن 6 آلاف و500 عائلة استفادت من المساعدات، بينها عائلات سورية.
بدورها، أعربت السيدة السورية، ياسمين عبد العزيز، عن شكرها لتركيا شعبا وحكومة على دعمهم ومساندتهم.
من جهة أخرى، وزعت ولاية شانلي أورفة التركية، مساعدات غذائية ومواد تنظيف على مجموعة من العائلات في مدينة رأس العين، شمال شرقي سوريا.
وذكرت الولاية في بيان، أن عمليات تقديم المساعدات الإنسانية في المدينة مستمرة بعد تطهيرها من الإرهابيين ضمن عملية "نبع السلام".
وأضاف البيان، أنه في هذا الإطار جرى توزيع مساعدات غذائية ومواد تنظيف على مختلف العائلات في رأس العين.
وأردف أن عملية توزيع المساعدات مستمرة، وستشمل أيضا، 35 عائلة مسيحية تعيش بالمدينة.
وأوضح أن عملية التوزيع يجري بالتعاون مع مركز الدعم والتنسيق التركي (أسسته ولاية شانلي أورفة)، وهيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد).
وفي السياق، قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، 6 أطنان من الدقيق إلى أفران المدينة، من أجل توفير الخبز للسكان.
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