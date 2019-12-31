حماس: اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية عدوان ونهب

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (إيرادات المقاصة)، معتبرة ذلك "عدوانا" على مقدرات الشعب الفلسطيني و"نهب" لثرواته.

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الاقتطاع الإسرائيلي للأموال عدوانًا على مقدرات شعبنا الفلسطيني ونهبًا لثرواته، ومحاولة لتجريم المقاومة المشروعة، وتقويضًا لعوامل ومقومات صمود شعبنا".

وأدان برهوم اقتطاع جزء من الأموال بحجة أنها تدفع لأسر الأسرى والشهداء الفلسطينيين.

ولفت إلى أن "هذا السلوك الإسرائيلي يجب أن يشكل حافزًا وطنيًا للسلطة الفلسطينية، للعمل على دعم وإسناد صمود الأسرى وعوائلهم، وصرف كامل مخصصات الأسرى والجرحى وعوائل الشهداء من أبناء شعبنا كافة وتعزيز صمودهم".

والأحد، أقر المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في إسرائيل، مقترحا لاقتطاع نحو 150 مليون شيكل (قرابة 43 مليون دولار) من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

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وقالت قناة (13) الإسرائيلية الخاصة، إن الكابينت وافق على مقترح وزير الدفاع نفتالي بينيت باقتطاع المبلغ، وهو يساوي المبلغ الذي حولته السلطة الفلسطينية خلال العام 2018، كمستحقات شهرية لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين.

ولفتت القناة أن هذا الإجراء "عقابي" بحق السلطة الفلسطينية، لتحويلها أموالا لهذه الأسر.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 11.3 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.

وترفض السلطة الفلسطينية بشكل متواصل، طلب إسرائيل وقف دفع المخصصات المالية الشهرية لذوي الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمئة بدل جباية.

وفي 8 يوليو/ تموز 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا لاقتطاع جزء من أموال المقاصة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.