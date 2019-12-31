بعد اعتماد العمل بمصائد المياه بجبل شدّا الأعلى ..الأهالي يعبِّرون عن فرحتهم

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – مشعل الزهراني : مع بداية العمل بمصائد المياه بشدا الأعلى ضمن دعم المدرجات الزراعية عبر أهالي شدّا الأعلى عن فرحتهم وشكرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود -حفظهم الله –

ولمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة ولسعادة وكيل الوزراة لزراعة وإلى مالك المبادة الدكتور ابراهيم عارف،ولسعادة مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة والى مكتب البيئة والمياه والزراعة بحافظة المخواة .

وقدم الأهالي شكرهم للقائمين على تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق حصاد مياه الأمطار بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة ولمجلس الجمعيات التعاونية في إعادة الزراعة بجبل شدّا والذي يتميز بأنتاج البن الشدوي الشهير ، والدخن والذرة البيضاء والحمراء والقمح والشعير والخوخ والمشمش والرمان ويتميز جبل شدّا بتنوع بيئي يندر وجوده في مناطق اخرى.

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داعين الله عز وجل أن يحفظ مملكتنا الغالية وقادتها ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

هذا و انفردت صحيفة الخليج الإلكترونية في وقت سابق بتقرير عن جبل شدا وعن البن الشدوي وعن انحصار زراعته بسبب جفاف الابار وقلّة المياه .