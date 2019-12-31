دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هيئة مكافحة احتكار الخدمات الروسية تحقق في ممارسات Booking.com

قالت هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية FAS أنها ستقوم بالتحقيق في ممارسات احتكارية ضد شركة الحجوزات العالمية Booking.com حيث ستشمل التحقيقات موقعها وخدماتها الإلكترونية.

وجاء تصريح الهيئة الروسية في بيان خاص أمس الإثنين، موضحاً أن الشركة تقوم بإجراء تعاقدات مع الفنادق والنزل الشبابية ولا تسمح لهم بإبرام تعاقدات أفضل مع المنافسين ومواقع الحجوزات الأخرى.

حيث قالت الهيئة بأنها قامت بتحذير الشركة في 12 نوفمبر الماضي من مغبة هذه الممارسات إلا أن الشركة لم تتجاوب معها.

ووفقاً لوكالة رويتر فإنه في حالة تغريم Booking.com على هذه الممارسات من قبل الهيئة الروسية؛ فمن المحتمل أن تصل قيمة الغرامة إلى 15% من قيمة إيرادات الشركة التي تجمعها داخل البلاد.

والجدير بالذكر أن التحقيق الروسي يأتي بعد أسيوع واحد فقط من قيام Booking.com بالموافقة على تغيير سياساتها في إجراء الخصومات عبر موقعها داخل الاتحاد الأوروبي امتثالاً لقرار المفوضية الأوروبية.

فيما جاء رد الشركة على لسان الناطق الرسمي باسمها بالدفاع عن آلية عمل الشركة قائلاً بأنها توفر للمستهلك تجربة مقارنة في الأسعار شفافة ونزيهة، وأن قرار الهيئية بفتح تحقيق ضدها جاء مخيباً للآمال.

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المصدر

FAS،Engadget

التدوينة هيئة مكافحة احتكار الخدمات الروسية تحقق في ممارسات Booking.com ظهرت أولاً على عالم التقنية.