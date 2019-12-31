شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الفتح العراقى: واشنطن لم تلتزم بالمواثيق الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال النائب عن تحالف الفتح عبد الأمير تعيبان - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "الاستهداف الأخير لمقار الحشد الشعبي دليل على الروح العدوانية للإدارة الأمريكية التي لطالما استهدفت فصائل الحشد من دون ذنب أو سبب سوى مساهمته في تطهير الأراضي العراقية ومحاربة عصابات داعش الإرهابية".
وحث الإدارة الأمريكية على ضرورة "أن تعلم جيداً بأن الشعب العراقي غاضب من سياستها العدوانية تجاه العراق"، مشيراً إلى أن "سياستها هي التي تسببت بالأحداث الماضية من خلال عصابات الجوكر".
وأضاف أن "ما حصل اليوم أمام السفارة الأميركية هي رسالة سلمية واضحة تعبر عن الرفض والتنديد إتجاه العدوان الأمريكي"، موضحاً أن "سياسة أمريكا عدوانية سواء أكانت على المستوى الأمني أو الاقتصادي، وعلى الحكومة والرئاسات أن تضع حداً للاستهداف الأمريكي"، متابعا أن "واشنطن لم تلتزم بالمواثيق والعهود، وتظاهرات اليوم أمام السفارة تعبر عن حالة الرفض لتجاوز حدودها".
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف الفتح العراقى: واشنطن لم تلتزم بالمواثيق الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.