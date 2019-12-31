شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية الإمارات: نودع عاما حافلا بالإنجازات ونحرص على تحقيق أهداف قيادتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات، بحلول العام الجديد 2020، حيث تقدم بالتهانى للشعب الإماراتى والقيادة الرشيدة، متمنيا أن ينعم العالم بالأمن والأمان، قائلاً:"مع حلول العام الجديد، نتقدم بأطيب التهاني والأمنيات لقيادتنا الرشيدة ولكل من ينعم بالأمان والسلام على أرض الإمارات، وللعالم أجمع".

وأضاف:"نودع عاما كان حافلا بالإنجازات الوطنية، ونستقبل عامًا بعزيمة إماراتية قوية، تحرص على تحقيق أهداف قيادتنا في مستقبل عظيم لبلادنا ولخير الإنسانية جمعاء".

وتستعد دولة الإمارات للتسجيل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية فى عروض الألعاب النارية من خلال عروض استثنائية للألعاب النارية التي ستضيء سماء الامارات في احتفالات رأس السنة 2020 عند الساعة الثانية عشرة اليوم الثلاثاء ، في حدث ينتظره مئات ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها، وتتطلع الإمارات هذ العام إلى تسجيل أرقام جديدة في "سجل جينيس للأرقام القياسية" من خلال عروض الألعاب النارية التي ستشهدها معظم مناطق الدولة، وتحديداً عبر العرض الذي ينظمه "مهرجان الشيخ زايد" في أبوظبي، وعروض إمارة رأس الخيمة التي تشهد استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى في المنطقة.

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يذكر أنه كانت قد احتفلت عدة دول بحلول العام الجديد 2020، سنغافورة بالعام الجديد 2019 بألعاب نارية، والتى تتواصل فى بلدان أخرى وذلك بسبب فروق التوقيت، حيث شارك الالاف فى الشوارع بالعد التنازلى ليلة رأس السنة، بينما شارك آخرين لقطات من الفاعليات التى أقيمت فى الشوارع وكما احتفلت بالعام الجديد 2020 دولة نيوزيلندا حيث أضاءت الألعاب النارية السماء ليلًا فوق أوكلاند، فيما احتشدت جموع حاشدة من المواطنين والسياح فى ميناء سيدنى بأستراليا لمشاهدة الألعاب النارية.

وقررت سيدنى مواصلة عرض الألعاب النارية الذى تقيمه كل عام، على الرغم من مطالبة بعض المواطنين بإلغائه تضامنا مع المناطق التى تنتشر فيها حرائق الغابات فى ولاية نيو ساوث ويلز وعاصمتها سيدنى واستقبلت هونج كونج العام الجديد 2020 بالألعاب النارية التى تتمتع بشعبية ليلة عيد الميلاد، إلا أن السلطات ألغت الاحتفالات فى ميناء فيكتوريا لدواع أمنية فى الوقت الذى نظم فيه المحتجون المزيد من المظاهرات.