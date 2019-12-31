إجلاء السفير والموظفين.. القصة الكاملة لاقتحام السفارة الأمريكية بالعراق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

إجلاء السفير الأمريكي وموظفين آخرين من السفارة في العاصمة بغداد، قبل أن يتمكن محتجون من اقتحام حرم السفارة، تطورات جديدة شهدتها ساحة السفارة الأمريكية بالعراق، بعد اندلاع احتجاجات واسعة أمامها، اليوم، بواسطة آلاف المحتجين من مناصري ميليشيات "حزب الله العراق"، للتنديد بالضربات الجوية الأمريكة على قواعد تابعة للجماعة التي تدعمها إيران.

حيث اقتحم المتظاهرون السفارة الأمريكية في بغداد، ونقلا عن "سكاي نيوز" العربية، أحرق مناصرو ميليشيات "حزب الله العراق"، العلم الأمريكي أمام مبنى السفارة، رافعين شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأمريكية وطرد السفير.

إطلاق غاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وإجلاء السفير

وعلى خلفية الاحتجاجات، تم إخلاء الموظفين الأساسيين العاملين في السفارة، بعد أن نصب المتظاهرون خيام اعتصام لهم أمام بوابة السفارة.

ونقلا عن "فرانس 24"، أطلقت قوات أمريكية قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل دخانية لتفريق آلاف المحتجين الذين اقتحم بعضهم حرم السفارة. © متوفر بواسطة الوطن © متوفر بواسطة الوطن

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غارات أمريكية لمقرات ميليشيات عراقية موالية لإيران وراء الأزمة

الأزمة ترجع إلى الضربات التي شنها الجيش الأمريكي، مساء الأحد، واستهدفت مقارات لميليشيات عراقية موالية لإيران في سوريا والعراق، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وذلك ردًا على استهداف الميليشيات المتكرر للقوات الأمريكية.

من جانبه، أكد البنتاجون، في بيان رسمي، أن صواريخ الغارات التي نفذتها طائرات حربية طالت 5 أهداف لـ"كتائب حزب الله العراقي" الموالية لإيران، والذي يرتبط ارتباط وثيقا بالحرس الثوري الإيراني، الذي أدرجته واشنطن على قائمة الإرهاب.

وردَا على الضربات، دانت وزارة الخارجية العراقية، أمس، قيام القوات الأمريكية بقصف مقار ألوية تنتمي للحشد الشعبي، لافتة إلى أن الهجوم الأمريكي يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق.