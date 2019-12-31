دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تسجل إرتفاع في الأرباح بنسبة 18% خلال 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة هواوي عن الأرقام التي حققتها في مبيعات هواتفها الذكية خلال 2019، والتي أكدت على إرتفاع في عدد الوحدات المباعة من الهواتف الذكية بنسبة 20% عن العام الماضي، مع إرتفاع في إيرادات الشركة بنسبة 18%.

إستطاعت العملاق الصيني أن تحقق زيادة في الإيرادات على مدار عام 2019، لكن مع إرتفاع الإيرادات هذا العام صرحت شركة هواوي إلى أنها قد تواجه صعوبات خلال 2020.

أشار بعض محللي السوق في بداية العام الحالي إلى أن مبيعات هواوي ستتخطى مبيعات شركة سامسونج بنسبة كبيرة خلال 2020، إلا أن تصريحات هواوي الجديدة حول الصعوبات المتوقعة في إيرادات الشركة خلال 2020 ستؤدي بالتأكيد إلى تغيير آراء محللي السوق من جديد.

وقد فرض الحظر الأمريكي على شركة هواوي منذ شهر أبريل من عام 2019، مما أدى إلى حظر المنتجات الأمريكية عن العملاق الصيني، والتي يأتي من بينها منتجات كوالكوم، وإنتل، وأيضاً خدمات جوجل.

Advertisements

من جانب أخر أثر غياب خدمات جوجل عن إصدارات هواوي من الهواتف الذكية بشكل واضح هذا العام، وقد واجه هاتف Mate 30 Pro بشكل خاص مشكلة في جذب قطاع المستخدمين بشكل خاص لإنطلاق الهاتف دون خدمات وتطبيقات جوجل الرئيسية، كما يعمل الهاتف بمصدر الأندوريد المفتوح في الوقت الحالي.

وتعمل شركة هواوي في الوقت الحالي على تطوير منصة خاصة بخدمات بديلة لخدمات جوجل والتي تعرف الآن بمنصة Huawei Mobile Services، والتي تعد التحدي الأكبر لشركة هواوي في 2020، كما تواجه هواوي تحدي أخر في الحفاظ على نسبة مبيعات وإيرادات الشركة في 2020.

يذكر أن إيرادات هواوي وصلت إلى 121.72 مليار دولار خلال 2019 بزيادة بنسبة 18%، كما قامت الشركة بدفع 240 مليون وحدة من هواتفها الذكية في 2019 بزيادة بنسبة 20% مقارنة بعام 2018.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تسجل إرتفاع في الأرباح بنسبة 18% خلال 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.