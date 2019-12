دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady شركة 3 Legged Thing تطلق مجموعة متنوعة من الحوامل الثلاثية

قدمت العلامة التجارية الشهيرة 3 Legged Thing مجموعة جديدة من الحوامل الثلاثية للتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، هذه التشكيلة تتكون من الحامل الثلاثي JAY المصنوع من الكاربون فايبر والمزود برأس سلس AirHed ولدينا ايضاَ MIKE ترايبود بثلاثة أقسام مع رأس فلويد AirHed Cine، يتوفر كلا هذه الحوامل في إصدارات Standard أو Arca-Swiss أو في نظام مجموعة، دعونا نتعرف على كل منها. © القيادي شركة 3 Legged Thing تطلق مجموعة متنوعة من الحوامل الثلاثية

يتميز حامل JAY الثلاثي بأرجل من ألياف الكربون خفيفة الوزن مع خمسة أقسام

يمكن أن تمتد حتى 110 سم، أو يمكن استخدامه على مستوى الارض من خلال فك

كل ساق بشكل فردي للحصول على زاوية تصوير منخفضة بأرجل صغيرة قابلة للتعديل،

تتميز أرجل ترايبود MIKE بثلاثة أقسام يصل الى ارتفاع 147 سم ويمكنك أيضًا إزالة

الأرجل لخفض الترايبود إلى ارتفاع 13 سم.

في كلا حوامل 3 Legged Thing يمكن لكل ساق أن تقفل بشكل مستقل في ثلاثة

أوضاع عند 23 و 55 و 80 درجة باستخدام اقفال سريعة، يستخدم كل قسم أقفال ملتوية

مع الحشوات المضادة للدوران من أجل السلامة، وكلها تعمل معًا لجعل الحامل ثلاثي القوائم

سريع وسهل الإعداد والضبط.

اقرأ ايضاً | ترايبود Peak Design من الياف الكربون المخصص للسفر والترحال

يمكن أن يدعم كل من ترايبود JAY و MIKE من 3 Legged Thing حمولة تصل

إلى 13.6 كيلوغرام وهي خفيفة الوزن ومدمجة عند طيها لأسفل، تم تغطية الارجل بمطاط

للمزيد من الثبات على الاسطح كما أنها قابلة للتبادل، بحيث يمكنك استخدام فتحات 1/4 “-20”

في نهاية كل ساق مع ملحقات اختيارية.

صُنع رأس ترايبود AirHed Cine من المغنيسيوم فائق القوة، وهو مصمم

للعمل بسلاسة مع ترايبود JAY و MIKE مما يوفر تحكمًا بالسحب والتحريك

وحوالي 360 درجة من الدوران وميل بـ -75 إلى 90 درجة.

يأتي في نسختين: إصدار Arca-Swiss وإصدار قياسي متوافق مع Manfrotto،

يأتي AirHed مزودًا بذراع يمكن استخدامها على كلا الجانبين، يتصل الترايبود

بفتحات 3/8 “-16 مع لوحة سريعة التحرير.

كل من ترايبود MIKE و JAY متوافقان مع رأس AirHed Cine في نسختي MIKEKIT

ونسختي JAYKIT إما لوحة التحرير المتوافقة مع Arca-Swiss أو اللوحة القياسية،

يشتمل AirHed Cine على مستويين من قفاعات الموازنة، كما تشتمل أرجل MIKE

و JAY على مستوى واحد فقط.

من السهل تركيب وموازنة رأس الترايبود من خلال قاعدة الضبط السريعة تأتي الأرجل

ثلاثية القوائم مع الاكسسوارات الاخرى مع حقيبة حمل وحزام كتف لنقله وتخزينه بأمان. * سعر مجموعة MIKE و JAY من 3 Legged Thing

سعر الحوامل الثلاثية الجديدة يبدأ من 550$ دولار ويصل الى 850$ دولار امريكي،

اما سعر رأس الترايبود فيبلغ 350$ دولار، إذا كنت تبحث عن نظام ترايبود احترافي

أو لترقية أرجل ترايبود أو رأس سلسل، قم بمراجعة العروض الجديدة من 3 Legged Thing

عن طريق زيارة موقعهم الالكتروني.

