"العدالة والتنمية" التركي: "القاعدة" و"الشباب" ارتكبتا أكبر جريمة بحق الإنسانية

أنقرة / أنس قابلان / الخليج 365

قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر جليك، في تعليقه على تبني حركة "الشباب" المسلحة الهجوم الانتحاري في العاصمة الصومالية مقديشو: "إن "القاعدة" وذراعها حركة "الشباب" من التنظيمات التي ارتكبت أكبر جرائم بحق الإنسانية والمسلمين.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات على "تويتر"، الثلاثاء، حيث تطرق الى الهجوم الانتحاري في مقديشو، السبت الماضي.

وأضاف جليك: "تنظيم القاعدة وذراعها حركة الشباب، كلاهما من التنظيمات الإرهابية التي ارتكبت أكبر جريمة بحق الإنسانية والمسلمين".

ولفت أنه "من الواضح للعيان أن هذه المنظمات بكياناتها وأنشطتها تهدد الإنسانية، وتستهدف مستقبل الشعب الصومالي".

وحذر جليك، الدول التي تستخدم منظمات إرهابية مثل حركة الشباب لتحقيق مخططات خبيثة، وأضاف: "ستدرك تلك الدول لاحقا أنها تضر نفسها عبر هذه العلاقات القذرة التي تقيمها معها".

Advertisements

وأفاد أنه لا يمكن اجتثاث الإرهاب من جذوره بدون خوض كفاح ضده، مشيرًا إلى أن "النضال المشروع الذي تخوضه تركيا ضد الإرهاب هو كفاح من أجل الإنسانية".

ولفت جليك، إلى أنه لن يتمكن أي تنظيم إرهابي مهما كانت هوية الجهات التي تدعمه، من ثني عزيمة بلاده عن كفاحها المشروع ضد الإرهاب.

وأشار إلى أن "الإنسانية هي التي ستخسر في حال لم يتم القضاء على الإرهاب"، مؤكدًا أن بلاده ستواصل بكل عزيمة وإصرار حربها ضد جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز بينها.

وأضاف جليك، "ندعو أصدقاءنا وحلفاءنا إلى التضامن والتعاون مع تركيا في كفاحها المشروع ضد الإرهاب".

وأمس الإثنين، أعلنت حركة "الشباب" المسلحة بالصومال، مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة مقديشو السبت، وأودى بحياة نحو 80 شخصا، بينهم مواطنان تركيان.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.