الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه جراء استهداف السفارة الأمريكية في العراق

بروكسل/ الخليج 365

أعرب الاتحاد الأوروبي عن شعوره بالقلق إزاء ما تعرضت له سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق.

ودعا بيتر ستانو المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، السلطات العراقية الاضطلاع بواجباتها تجاه حماية البعثات الدبلوماسية.

وأشار ستانو، في تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى شعور الاتحاد الأوروبي بالقلق بشأن الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العراق.

وقال ستانو، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الإصلاحات في العراق وتطلعات الشعب إلى السلام.

ويحتشد مئات المحتجين العراقيين، أمام السفارة الأمريكية، محاولين اقتحامها، ردًا على غارات جوية نفذتها القوات الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي موقعة قتلى من مقاتلي "الحشد الشعبي" المدعوم إيرانيًا.

وفي ساعات الصباح، أقام مشيعون جنازات لضحايا الغارات الأمريكية في أحد أحياء بغداد، وبعد ذلك ساروا إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، واستمروا في المشي حتى وصلوا السفارة الأمريكية.

وحاول المحتجون اقتحام السفارة، مرددين هتاف "تسقط أمريكا"، ثم بدأوا بنصب الخيام أمام المبنى.

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من جانبهم، أفاد شهود عيان بأن القياديان البارزان في فصائل "الحشد الشعبي"، هادي العامري وقيس الخزعلي، يقودان الاحتجاجات أمام السفارة، فيما بدأ المحتجون بنصب خيام الاعتصام أمامها.

وكانت السفارة قد أخلت موظفيها غير الأساسيين قبل أيام من شن القوات الأمريكية ضربات جوية ضد كتائب "حزب الله" العراقي غربي العراق.

وتأتي الاحتجاجات ضد هجمات جوية شنتها القوات الأمريكية، الأحد، على كتائب "حزب الله" العراقي، وهي أحد فصائل الحشد الشعبي، في محافظة الأنبار غربي العراق، ما أدى إلى مقتل 28 مسلحًا من الكتائب وإصابة 48 آخرين بجروح.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان الأحد، إن هذه الضربات تأتي ردا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين قتل خلال أحدها مقاول مدني أمريكي قرب مدينة كركوك شمالي العراق.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وهما حليفتين لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين.

وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.



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