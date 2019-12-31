ليبيا.. "تيكا" التركية تنظم دورة في طرابلس عن الطاقة الشمسية

ليبيا/ وليد عبد الله/ الخليج 365
أطلقت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) دورة تدريبية بالعاصمة الليبية طرابلس في مجال الطاقة الشمسية.
وقال منسق "تيكا" في ليبيا، فاتح كاراجا، للأناضول، إن "الوكالة، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني (تابعة لوزارة التعليم الليبية)، بدأت (قبل يومين) تنظيم دورة في مجال الطاقة الشمسية".
وأوضح أن "الدورة تستمر أسبوعين، ويشارك فيها 50 شخصًا، وهي ضمن برامج تبادل التجارب والخبرات، خاصة في المجال المهني".
وتابع كاراجا: "تيكا جلبت المعدات الخاصة للتدريب العملي، ويتم تركيب منظومة للطاقة الشمسية أثناء الدورة".
وأضاف أن "تيكا نظمت مثل هذه الدورات سابقًا، وستنظم دورات أخرى مستقبلًا في مجالات أخرى، وهدفنا هو دعم الكوادر الليبية من الناحية الفنية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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