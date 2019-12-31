بومبيو: سنحمي رعايانا في العراق

واشنطن/ الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، على أن الولايات المتحدة ستقوم بحماية رعاياها في العراق، المتواجدين لدعم استقلال وسيادة ذلك البلد.

جاء ذلك في بيان صدر عن الخارجية الأمريكية، عقب اتصال هاتفي جمع بومبيو بكل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وجاء في البيان: "أكد وزير الخارجية في اتصاله الهاتفي على أن الولايات المتحدة ستحمي وتدافع عن شعبها في العراق، المتواجدين لدعم سيادة واستقلال العراق".

Advertisements

من جهتهما، شدد القائدان العراقيان على تحملهما بجدية مسؤولية "ضمان أمن الموظفين الأمريكيين والممتلكات (الأمريكية)".

وفي وقت سابق الثلاثاء، حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية الهجوم على مقر سفارة واشنطن بالعاصمة العراقية بغداد.

واحتشد مئات المحتجين العراقيين، الثلاثاء، أمام السفارة الأمريكية ببغداد، محاولين اقتحامها، ردًا على غارات جوية نفذتها واشنطن الأسبوع الماضي، ما أوقع عشرات القتلى من مقاتلي ميليشيا عراقية تدعمها إيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.