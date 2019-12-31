مسقط: السلطان قابوس حالته مستقرة ويتابع برنامج العلاج

مسقط/ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، أن السلطان قابوس بن سعيد، في حالة مستقرة، بعد قلق واسع بشأن صحته، واتصالين من السعودية وقطر للاطمئنان.

وأوضح بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني، نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن "السلطان في حالة مستقرة ويتابع برنامج العلاج المقرر"، دون الكشف عن طبيعة حالته الصحية.

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت سلطنة عمان، أن السلطان قابوس غادر البلاد إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية، وعاد بعد نحو أسبوع.

وقبل أيام، تلقى وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي اتصالين منفصلين من قطر والسعودية لـ"الاطمئنان"، وفق بيان سابق.

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ولم يوضح البيان تفاصيل ذلك الاطمئنان، إلا أنه جاء متزامنا مع قلق متصاعد بشأن صحة السلطان قابوس ودعوات متواصلة بالشفاء عبر منصات التواصل.

واعتاد قابوس عدم الظهور الإعلامي، في السنوات الأخيرة كثيرا، ويثير الحديث عن صحته قلقًا بشأن من سيخلفه على العرش الذي يتربع عليه منذ 46 عامًا.

وقابوس بن سعيد، هو صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب الحاليين، كما أنه يعد ثامن سلاطين أسرة البوسعيد، وينحدر نسبه من أحمد بن سعيد، المؤسس الأول لسلطنة عمان.

وعلى خلاف نظرائه من حكام منطقة الخليج العربي، فإن السلطان قابوس لم يسمِّ وريثًا للعرش، وليس له أبناء ولا أشقاء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.