محكمة مغربية تفرج عن صحفي إثر توقيفه بسبب تغريدة

الرباط / تاج الدين العبدلاوي /الخليج 365

قضت محكمة مغربية، الثلاثاء، بالإفراج عن الصحفي عمر الراضي، مع متابعته قضائيا، بعد قرار سابق بتوقيفه الخميس بسبب تغريدة انتقد فيها حكما قضائيا.

وقال عمر بنجلون، محامي الصحفي الراضي، في تصريحات إعلامية، نقلتها عنه مواقع إخبارية محلية، إن "المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء قررت متابعة عمر الراضي في حالة سراح".

وكانت جمعيات مغربية ودولية، طالبت بإطلاق سراح الراضي، بعد توقيفه الخميس بسبب تغريدة على تويتر انتقد فيها حكما قضائيا.

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وأدانت الجمعيات متابعة الصحفي المغربي بسبب تغريدة تعود إلى أكثر من 6 شهور، استنكر خلالها الأحكام الصادرة بحق معتقلي حراك الريف.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال) احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق محتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ"حراك الريف".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء حكما ابتدائيا بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق نحو 40 من موقوفي "حراك الريف".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.