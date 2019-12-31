وفاة 4 طلاب وإصابة 3 آخرين بانقلاب سيارة في رفحاء

صحيفة الخليج الالكترونية

أسفر حـادث انقلاب سيارة في مدخل محافظة رفحاء الغربي، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 4 طلاب يدرسون بالمعهد العلمي بالمحافظة وتعرّض 3 آخرين لإصابات متفاوتة بين خطيرة ومتوسطة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، مساعد العنزي، أن الشبان السبعة مواطنون، وتتراوح أعمارهم ما بين 16-18 عاماً.

وأضاف العنزي أن أحد الشبان كان محتجزاً قبل أن ينتشله الدفاع المدني، فيما تم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى رفحاء العام.

من جانبه، واسى أمير منطقة الحدود الشمالية، فيصل بن خالد بن سلطان، ذوي طلاب المعهد العلمي برفحاء، كما أعرب عن تعازيه لذوي المتوفين، موجهاً بتحويل الحالات التي تتطلب تقديم رعاية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة.