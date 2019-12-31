البلاط السلطاني في عُمان يؤكد أن السلطان قابوس في حال صحية مستقرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدر البلاط السلطاني في سلطنة عمان – اليوم (الثلاثاء) – بياناً بشأن صحة السلطان قابوس بن سعيد.
وأكد البلاط أن السلطان قابوس في حال صحية مستقرة ويتابع برنامجه العلاجي.
ونقل البلاط السلطاني شكر السلطان لأبناء شعبه على نبل مشاعرهم وصدق دعواتهم والتفافهم حول قيادتهم.
وكانت صحف غربية قد نشرت عدة تقارير بشأن صحة السلطان قابوس بن سعيد، وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي شائعات متعلقة بهذا الأمر.
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