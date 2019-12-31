شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حصاد 2019 .. مفاجآت التكنولوجيا ووسائل التواصل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365

سنة 2019 تستعد للرحيل وهذا هو الوقت المناسب لمناقشة التكنولوجيات التي نتوقع أن يكون لها التأثير الأكبر في حياتنا سنة 2020، ما سنتحدث عنه هنا هي التكنولوجيا وليست المكتشفات العلمية أي أننا سنناقش بعض ما وصل أو قارب أن يصل لأن يكون منتج، وكلمة منتج لا يعني بالضرورة أنه سيكون في أيدي الناس بل قد يكون في أيدي الشركات الكبرى أو الحكومات، ويستعرض “الخليج 365” في التقرير التالي أبرز ما قدمته كبري شركات التكنولوجيا والتقنية على مدار العام.



أبرز ما قدمته آبل للمستخدمين خلال العام

شهدت شركة آبل الكثير من الأحداث خلال عام 2019؛ بعضها يقع ضمن قائمة الإنجازات، حيث أطلقت الكثير من المنتجات والخدمات الجديدة للمستخدمين وأصدرت أيضًا تحديثات لأنظمة تشغيل أجهزتها تتضمن الكثير من الميزات الجديدة التي تعمل على تحسين تجربة الاستخدام، والبعض الآخر من هذه الأحداث يقع تحت قائمة الإخفاقات.

عقدت آبل 3 أحداث خلال عام 2019؛ جاءت كما يلي:

الحدث الأول: أُقيم في بداية العام؛ وتحديدًا يوم 25 مارس 2019 تحت عنوان (حان وقت العرض)، والذي أعلنت فيه آبل عن خدمات جديدة.

الحدث الثاني: هو حدثها السنوي للمطورين WWDC 2019، والذي عُقد يوم 3 يونيو 2019، وذلك للإعلان عن الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها، وقد فجرت فيه عدة مفاجأت جديدة.

الحدث الثالث: هو حدثها السنوي للإعلان عن أحدث منتجاتها من هواتف آيفون، وأجهزة آيباد، وقد عُقد هذا الحدث يوم 10 سبتمبر 2019.

أصدارات آبل:

1- طرح حزمة Office 365 عبر متجر تطبيقات ماك

2- حاسوبا iPad Air 3، وiPad Mini

3- الجيل الثاني من سماعات AirPods

4- خدمة بث الفيديو +Apple TV

5- خدمة الألعاب Apple Arcade

6- خدمة الأخبار +Apple News

7- بطاقة آبل الائتمانية Apple Card

8- سماعات Powerbeats Pro

9- إصدار جديد من جهاز Mac Pro

10- شاشة Pro Display XDR

11- الجيل السابع من iPod Touch

12- الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل

13- هواتف آيفون 11

14- إصدار جديد من ساعة آبل

15- إصدار جديد من آيباد

16- سماعات AirPods Pro

17- حاسوب MacBook Pro جديد

أبرز ما قدمته تويتر للمستخدمين خلال العام

مع اقترابنا من نهاية عام 2019؛ نجد أن شركة تويتر قد أطلقت الكثير من الميزات الجديدة للمستخدمين أبرزها: إطلاق تصميم جديد لإصدار سطح المكتب، كما أطلقت إصدارًا جديدًا من التطبيق لمستخدمي أجهزة ماك يتناسب مع نظام التشغيل macOS Catalina، وغير ذلك الكثير، وسنجد أيضًا أن الشركة قد تعرضت لعدد لا بأس به من الإخفاقات، مثلما هو الحال مع العديد من شركات التقنية الأخرى ولعل أبرزها: اختراق حساب (جاك دورسي) المؤسس والمدير التنفيذي للشركة، ومشاركة بيانات المستخدمين مع جهات خارجية.

أكبر خروقات للبيانات خلال العام

شهد عام 2019 ارتفاعًا كبيرًا في خروقات البيانات، حيث كانت عبارة (قاعدة بيانات غير مُؤمنة) unsecured database موجودة بشكل متكرر في الأخبار على مدار عام 2019، وكانت قصص الشركات التي تم اختراقها كثيرة بشكل ملفت للنظر، وذلك في مجالات مختلفة مثل: الرعاية الصحية، والضيافة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية، وغيرها.

خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019؛ أُبلغ عن 5183 خرقًا أمنيًا ما تسبب في الكشف عن 7.9 مليار سجل، وبناءً عليه فقد ارتفع إجمالي عدد الخروقات بنسبة 33.3% مقارنةً بعام 2018، وكان هناك 6 خروقات فقط تسببت في كشف3.1 مليار سجل في الفترة ما بين 1 يوليو و30 سبتمبر.

وخلال شهر نوفمبر وصفت شركة الأبحاث (Risk Based Security) عام 2019 بأنه الأسوأ على الإطلاق للأمن الإلكتروني بسبب كثرة خروقات البيانات التي حدثت خلاله وعدد السجلات التي وصل إليها القراصنة.

أبرز تطورات الذكاء الاصطناعي خلال العام

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لم تَعد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تمثل مادة خصبة للخيال العلمي فقط، بل تعدت ذلك لتصبح ذات وجود حقيقي ومتزايد في جميع القطاعات، فكر فقط في كل الأشياء التي لم تكن موجودة قبل بضع سنوات مثل: سهولة معالجة البيانات الضخمة Big Data، والترجمة الآلية الفورية، و(ربوتات الدردشة التفاعلية) Chatbots التي يمكنها إجراء محادثات شخصية مؤتمتة مع العملاء على نطاق واسع، وحتى تقنية التزييف الشهيرة (DeepFake) التي تُستخدم في تزييف مقاطع الفيديو بطريقة يصعب كشفها.

وشهد عام 2019 على تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي واحتلالهما لمركز الصدارة في العديد من المجالات، حيث تتطلع الشركات بشكل متزايد إلى الاستفادة من هذه التقنيات بطرق متعددة، وقد حاولت العديد من الشركات تحسين تجربة المستخدم لديها بدمج الذكاء الاصطناعي في كل الحلول التي تقدمها تقريبا. كما يعمل العلماء على تعليم الآلات التفكير واتخاذ القرارات كما يفعل البشر، ولا شك أن تطور الذكاء الاصطناعي وتأثيره على البشر سوف يسيطر على قطاع التكنولوجيا بشكل أكبر خلال السنوات قادمة.

أبرز ما قدمته مايكروسوفت للمستخدمين خلال العام

كان عام 2109 عامًا مثيرًا بالنسبة لشركة مايكروسوفت حيث أعلنت فيه عن عودتها لسوق الهواتف الذكية من خلال هاتف (Surface Duo) الذي يعمل بنظام أندرويد مع تصميم قابل للطي، كما قدمت فيه العديد من المنتجات الجديدة مثل: سماعات Surface Earbuds اللاسلكية، وجهاز Surface Neo ثنائي الشاشة، وجهاز Surface Pro X، وأعلنت أيضًا عن اسم وتصميم الإصدار الجديد من منصة Xbox، وغير ذلك الكثير.

أعلنت الشركة أيضًا عن إيقاف الدعم الأمني لنظام التشغيل ويندوز7 في 14 يناير 2020، وشجعت المستخدمين على الترقية إلى نظام التشغيل الأحدث ويندوز 10. وكذلك إيقاف دعم نظام (ويندوز 10 موبايل) Windows 10 Mobile ابتداءً من 10 ديسمبر 2019.

كل ما تريد معرفته عن الهواتف القابلة للطي خلال العام

يعتبر 2019 عام الهواتف القابلة للطي بامتياز، حيث اشتدت المنافسة بين كبرى شركات تصنيع الهواتف الذكية منذ الشهر الأول من العام، حتى أنها كانت السبب في عودة شركة مايكروسوفت مرة أخرى لسوق الهواتف الذكية بالإعلان عن هاتف (Surface Duo) الذي يعمل بنظام أندرويد، وبتصميم قابل للطي. وكذلك صحوة شركة موتورولا – بإحياء هاتفها القديم Razr V3 الذي أطلقته لأول مرة عام 2004 – ليصبح هاتف Motorola Razr الذي يعمل بنظام أندرويد، ويأتي بشاشة قابلة للطي.

كما أطلقت جوجل نظام التشغيل (أندرويد 10) الذي يدعم الهواتف القابلة للطي، ومن المتوقع أن تساهم شبكات الجيل الخامس 5G والهواتف القابلة للطي في تغيير شكل صناعة التكنولوجيا على مدار العقد المقبل.

لقد أصبحت الهواتف القابلة للطي التوجه الأساسي للسنوات القادمة نظرًا لأنها تعتبر الحل الوحيد للشركات التي تبحث عن طرق جديدة لتقديم هواتف ذات شاشات أكبر حجمًا، خاصة مع تزايد الطلب على مشاهدة مقاطع الفيديو، وتعدد المهام التي تتطلب العمل على هذه الشاشات. ولكن كانت هناك مشاكل واضحة أيضًا وهذا ما شاهدناه في عمليات الإطلاق المتأخرة لكل من: Galaxy Fold، وHuawei Mate X، حيث كافحت كل من سامسونج وهواوي على مدار العام للتغلب على عيوب التصميم.

أبرز ما قدمته هواوي للمستخدمين خلال العام

كان عام 2019 أحد الأعوام الأكثر إثارة في تاريخ الشركة الصينية (هواوي) Huawei؛ فمنذ بداية العام وهناك زخم كبير في الأخبار عن تطورات علاقتها بالولايات المتحدة، والدول الغربية، كما واجهت الشركة تُهمًا تتعلق بسرقة الملكية الفكرية، والاحتيال المتعلق بتهربها المزعوم من العقوبات الأمريكية ضد إيران حتى فُرض عليها الحظر الأمريكي خلال شهر مايو، كما حظرت جوجل استخدام خدماتها، وحصولها على تحديثات أندرويد.

ولكن بالرغم من كل ذلك مضت الشركة في إطلاق منتجاتها للمستخدمين، وعملت على تطوير نظام تشغيل خاص بها أطلقت عليه اسم (HarmonyOS).

أبرز ما قدمته واتساب للمستخدمين خلال العام

يعتبر تطبيق واتساب أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شعبية في العالم، حيث وصل عدد مستخدميه إلى نحو 1.6 مليار، ووصل عدد الرسائل المرسلة عبره إلى 65 مليار رسالة يوميًا، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع Statista.

تستمر شركة واتساب في إضافة الكثير من الميزات الجديدة إلى تطبيقها على نظامي التشغيل (أندرويد) Android، و(آي أو إس) iOS من أجل تحسين تجربة المستخدمين؛ فعلى مدار عام 2019 كان هناك الكثير من الميزات الجديدة وأبرزها: دعم قفل وفتح التطبيق ببصمة الأصبع أو التعرف على الوجه، وضع (الصورة في صورة) PiP، و(الوضع الداكن) Dark Mode، والقدرة على إخفاء الحالات، وغير ذلك الكثير.

أبرز ما قدمته إنستاجرام للمستخدمين خلال العام

من الممكن أن يُطلق على هذا العقد اسم (عقد إنستاجرام) Instagram Decade؛ فقد مرت 9 سنوات فقط منذ إطلاق هذه المنصة في عام 2010، ولكنها الآن ذات تأثير كبير جدًا على المستخدمين، والعلامات التجارية.

يتخطى عدد مستخدمي منصة إنستاجرام مليار مستخدم نشط شهريًا – ما يجعلها تحتل المرتبة الخامسة من حيث المستخدمين النشطين بعد فيسبوك، ويوتيوب، وواتساب، ومسنجر، وWeChat – كما يتخطى عدد مستخدمي قصص إنستاجرام 500 مليون مستخدم يوميًا.

سنجد أن إنستاجرام قد أطلقت الكثير من الميزات الجديدة للمستخدمين على مدار العام أبرزها: إطلاق ميزة الشراء مباشرة من داخل التطبيق، ودعم مقاطع الفيديو الأفقية على IGTV، وبدء اختبار إخفاء عدد الإعجابات على المنشورات وهو القرار الأكثر إثارة للجدل حتى الآن، وغير ذلك الكثير.

أبرز ما قدمته فيسبوك للمستخدمين خلال العام

شهدت فيسبوك الكثير من الأحداث على مدار عام 2019؛ حيث أعلنت الشركة عن شعار جديد وإعادة تصميم كاملة لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة الخاصة بها، وعملتها الرقمية الجديدة Libra التي ستطلقها في منتصف عام 2020، بالإضافة إلى التركيز على الميزات الموجهة لحماية الخصوصية.

وكان هناك أيضًا عدد لا بأس به من الإخفاقات التي تعرضت لها الشركة على مدار العام، ولعل أبرزها: توقف تطبيقاتها عن العمل أكثر من مرة خلال الشهر الواحد، بالإضافة إلى فضائح الخصوصية المستمرة.

أبرز ما قدمته جوجل للمستخدمين خلال العام

تجد أن شركة جوجل قد أطلقت عددًا هائلًا من الأجهزة والخدمات التي تساعد المستخدمين في حياتهم اليومية، ابتداءً من إطلاق نسخة منخفضة التكلفة من هواتف Pixel 3 و Pixel 3 XL، مرورًا بالإصدار العاشر من نظام التشغيل أندرويد الذي ضم الكثير من الميزات الجديدة الأكثر ذكاءً، وهواتف Pixel 4 التي تدعم تقنية الرادار، بالإضافة إلى تحديث الكثير من الخدمات والتطبيقات، وجهودها في تطوير الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي.

كما أنه في خطوة مفاجئة للوسط التقني بأكمله أعلن كل من لاري بيج، وسيرجي برين يوم 3 ديسمبر التنحي عن مناصبهما الإدارية في شركة (ألفابت) Alphabet الشركة الأم لجوجل، وذلك بعد 21 عامًا من تأسيسهما لجوجل، وتعيين ساندر بيتشاي ليكون الرئيس التنفيذي الجديد.

عقدت جوجل حدثين رئيسيين خلال العام هما

الحدث الأول: هو حدثها السنوي للمطورين Google I/O 2019؛ والذي أُقيم في مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم 7 مايو، وعادة ما يكون للإعلان عن الإصدار الجديد من نظام أندرويد بالإضافة إلى بعض الأجهزة الجديدة.

الحدث الثاني: حدثها السنوي الذي يحمل اسم (Made by Google 2019)، والذي أُقيم يوم 15 أكتوبر، وعادًة ما يكون للإعلان عن كل ما هو جديد لديها في مجال الأجهزة.