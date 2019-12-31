أكدت المديرية العامة للأمن العام في لبنان أن المدير السابق لشركة "رينو نيسان"، كارلوس غصن، دخل لبنان بصورة شرعية ولا يتطلب الأمر اتخاذ أي إجراءات بحقه.
وجاء في بيان مقتضب لمديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء: "كثرت في اليومين الماضيين التأويلات حول دخول المواطن اللبناني كارلوس غصن إلى بيروت. يهم المديرية العامة للأمن العام أن تؤكد أن المواطن المذكور دخل إلى لبنان بصورة شرعية ولا توجد أية تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه للملاحقة القانونية".
وكان غصن قد وصل إلى بيروت، أمس الاثنين، قادما من اليابان، وذلك قبل أشهر من محاكمته المتوقعة. وكان غصن تحت الإقامة الجبرية على ذمة التحقيقات في مخالفات مالية محتملة، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن مغادرته اليابان من قبل السلطات اليابانية.
وتجدر الإشارة إلى أن غصن ينفي التهم الموجهة إليه.
المصدر: وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام اللبناني: غصن دخل البلاد بصورة شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.