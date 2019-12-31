عاجل.. ترامب: إيران المسؤولة عن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إيران هي من نظمت الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

وأضاف ترامب: "على الحكومة العراقية حماية السفارة الأمريكية في بغداد، قائلا "إيران ستكون مسؤولة عن أي هجوم على سفارتنا في بغداد".

وأطلقت قوات أمريكية، قنابل الغاز المسيل للدموع، وأخرى دخانية، لتفريق آلاف المحتجين الذين اقتحم بعضهم اليوم الثلاثاء، حرم السفارة الأميركية في بغداد، منددين بالضربات الجوية الأميركية الأحد، على قواعد لفصيل عراقي موال لإيران، وفقا لمراسل "فرانس برس".

وتمكن المحتجون الذين كانوا يشاركون في موكب تشييع مقاتلي كتائب "حزب الله" الـ25 الذين سقطوا في الغارات الأميركية، من عبور الحاجز الأول والدخول إلى مجمع السفارة الشاسع الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة بوسط بغداد، حيث أطلقت القوات الأميركية المسؤولة عن حراسة السفارة، قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية لتفريقهم، وفقا للمراسل.