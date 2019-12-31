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عضو فى مجلس السيادة بالسودان يدعو إلى الاستفادة من علماء بلاده فى الخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -   

 

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 دعا صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، إلى إتاحة المجال أمام العلماء لتقديم تجاربهم للأجيال للاستفادة منها، خاصة أجيال الثورة، باعتبارهم أمل السودان وبناة المستقبل.

وأكد تاور، في كلمة أمام ندوة علمية عقدت في الخرطوم، حضرها عدد من العلماء السودانيين في الخارج، أهمية الاستفادة من سفراء العلم والمعرفة في الخارج، الذين يمثلون السودان في أرفع المؤسسات العالمية، باعتبارهم نماذج علمية وعملية يقتدي بها طلبة العلم من الشباب.

وقال تاور إن طريق العلم يتطلب قوة الإرادة والثقة بالنفس والسير على درب العلماء، مشيرا إلى أن العلماء السودانيين واجهوا في الخارج تحديات ثقافية واكتسبوا العديد من المعارف الجديدة، ودعا الإعلام إلى إتاحة الفرصة للعلماء لتقديم عصارة تجاربهم للاستفادة منها في تقدم وتطور السودان.

 

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