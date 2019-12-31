شكرا لقرائتكم خبر عن ​الاتحاد الأوروبى: يدين الهجوم على قوات التحالف الدولى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الاتحاد الأوروبى الهجوم الذى طال قوات التحالف الدولى فى العراق، معربا عن قلقه إزاء الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية فى بغداد.

فيما أعلن ​الاتحاد الأوروبى عن قلقه أيضًا بشأن الهجوم على السفارة الأمريكية فى بغداد، مؤكدا أن السلطات العراقية واجبها حماية البعثات الدبلوماسية".

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمى باسم المفوضية للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، بسلسلة تغريدات على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على قوات التحالف الدولي فى العراق، نعبر عن تعازينا لعائلات الضحايا والحكومة العراقية والولايات المتحدة".

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وكان وزير الداخلية ياسين الياسرى، وصل اليوم الثلاثاء، إلى مبنى السفارة الأمريكية في بغداد سعيا لتهدئة الأوضاع وفض الاعتصام قرب السفارة.

وأكد الياسرى أن الإصابات التى وقعت بين مهاجمي السفارة نتيجة إلقاء قوات الأمن لقنابل الغاز لتفريق المحتجين، كانت بسيطة.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: "إن الضربة الأمريكية على قطعاتنا العسكرية يوم 29/12/2019، تمت إدانتها من قبل الحكومة بأعلى المستويات واتخذت الحكومة سلسلة إجراءات وتدابير لمعالجة الوضع بما يؤمن سيادة العراق وأمن مواطنيه".

ومن جانبهم، أشعل أنصار "الحشد الشعبي" في العراق، حريقا فى السياج الخارجي للسفارة الأمريكية فى بغداد، أثناء احتجاجات بالقرب من السفارة ضد الغارات الأمريكية التى استهدفت مواقع للحشد بالعراق وسوريا.