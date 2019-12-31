اعتقال إرهابى بارز بتنظيم "داعش" فى الموصل شمالى العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء اعتقال عنصر بتنظيم "داعش" الإرهابى تخصص فى تفخيخ السيارات وصناعة العبوات الناسفة إبان سيطرة التنظيم على مدينة الموصل بنينوى شمالى العراق.

ونقلت قناة "السومرية" الإخبارية عن المسؤول الإعلامي بالوزارة القول إن "قوة أمنية مشتركة تمكنت من اعتقال الإرهابي الذي كان يعمل في تفخيخ العجلات وصناعة العبوات الناسفة خلال فترة سيطرة (داعش) على مدينة الموصل".

وأضاف أن القوة تضمنت عناصر من مديرية شرطة الكرامة، وفوج طوارئ الشرطة السابع التابع لقيادة شرطة نينوى، ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة.

وأشار المسؤول الإعلامي إلى أن "القوات تمكنت من اعتقال الإرهابي في منطقة حي الانتصار في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، بناء على معلومات دقيقة".

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