ترامب: إيران "تنسق" هجوما على السفارة الأمريكية في #بغداد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن إيران "تنسق" هجوما على سفارة واشنطن في العراق وستتحمل مسؤولية ذلك.
وكتب ترامب على تويتر "قتلت إيران متعاقدا أمريكيا وأصابت كثيرين. قمنا بالرد بقوة وسنفعل ذلك دوما. الآن تنسق إيران هجوما على السفارة الأمريكية في العراق. نحملهم المسؤولية كاملة. وإضافة إلى ذلك نتوقع أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة".
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