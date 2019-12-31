سلطنة عمان تعلن أن السلطان قابوس في حال مستقر ويتابع العلاج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بثت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بسلطنة عُمان بياناً حول صحة سلطان البلاد، جاء فيه: بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني: "مولانا جلالة السلطان المعظم في حال مستقر ولله الحمد والشكر، ويتابع برنامج العلاج المقرر".

وأضاف البيان :"جلالة السلطان المعظم، أعزه الله، يوجه شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم، سائلاً الله، جلت قدرته، أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء، وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها بمشيئة الله".